O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a revisão da vida toda para o cálculo das aposentadorias do INSS (Jornal do Comércio, página 9, edição de 02/12/2022). No entanto, ninguém sabe como será feita a revisão. Se o aposentado tiver que entrar na Justiça, aguardar anos, como sempre, para ter o reajuste do seu benefício - se tiver direito - a maioria vai morrer sem ver a cor do dinheiro. (Francisco de Almeida Mello, Porto Alegre)

Privatizações no RS

Tem gente contra, mas o poder público faz o quê com o Cais Mauá, a Corsan e o Jardim Botânico? É preciso investir nesses três patrimônios, mas não há verbas dos governos suficientes, talvez nem haja mesmo. Logo, é melhor deixar que a iniciativa privada invista e trate de atender as finalidades que se propõem para aproveitar esses três bons ativos para negócios particulares. (Fernando Antônio Cabeda)

Reestruturação da máquina

O governador eleito Eduardo Leite quer reestruturar alguns órgãos do governo, começando pelo próprio Palácio Piratini, quando assumir, em janeiro. Ele tem muita experiência e poderá diminuir a máquina pública ou fazê-la funcionar melhor, reestruturando serviços. Está certo. (Jandir Ferreira Lemos)

Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar tem surpresas, como a vitória do Japão e a desclassificação da Alemanha (Jornal do Comércio, 02/12/2022). É uma Copa das surpresas e o Brasil poderá ser campeão. Mas tem que jogar tudo o que sabe. (Celmar A. Reverbel)

Fernando Albrecht

É mesmo impressionante a tendência de o noticiário atual não divulgar as boas notícias, segundo diz o colunista Fernando Albrecht em sua coluna (Começo de Conversa, JC, dia 02/12/2022). O Brasil está com aumento de empregos formais, desemprego em queda, superávit na balança comercial, arrecadação positiva e nada disso tem destaque. É muita má vontade com o atual governo. (Marisa P. Salvatti)

Drogas

Nunca tanta droga foi apreendida aqui no Estado e no Brasil como nos últimos meses. Tem quadrilhas organizadas faturando muito. No entanto, não deveria ser divulgado quanto dinheiro as quadrilhas ganham com a venda, pois isso pode e, certamente, estimula alguns a seguirem no mesmo caminho em busca do dinheiro. (Marco De Rose)

Drogas II

Falam muito nos que traficam e vendem drogas aqui no Estado e no Brasil. Porém, deveriam falar dos que compram e pagam bem para se drogar. Se não comprassem tanto, garanto que as quadrilhas não teriam como sustentar as vigarices. (Mário Gomes)