Jornal do Comércio, página 5, edição de 29/11/2022 Se o agronegócio está liderando a economia gaúcha, o futuro governador reeleito, Eduardo Leite (PSDB), está certo em eleger a irrigação como seu principal foco a partir de janeiro (). O Estado tem conseguido avançar justamente com o agronegócio liderando. (Samuel Ventura)

Festival do Mar

A cidade de Rio Grande retomará o Festival do Mar. Com 10 dias de programação, o Festimar será entre 30 de março a 9 de abril de 2023, com atividades esportivas, shows, eventos culturais e roteiro gastronômico. (Hélio Freitag, Pelotas/RS)

Copa do Mundo

Ainda bem que o Brasil venceu a Suíça. Mesmo pensando que uma vitória era previsível, eu estava com receio da partida. Como vencemos, penso que o Brasil, agora sim, será candidato a levantar a taça pela sexta vez, como todos os brasileiros estão querendo e esperando há alguns anos. (João Centeno)

Viaduto Otávio Rocha

O Viaduto Otavio Rocha será recuperado. Muito passei por ali em cima, no tradicional bonde Duque, até o início da década de 1970, o único circular em Porto Alegre, e que hoje seria uma atração turística. O prefeito Otávio Rocha teve a ideia de abrir a avenida com o viaduto, para que não fosse mais preciso dar a volta do Gasômetro, área ainda assim chamada, para alcançar a zona sul de Porto Alegre. Morreu antes da obra pronta e coube ao seu vice, Alberto Bins, completá-la e dar-lhe o nome de Otavio Rocha. (Manoel L. P. dos Santos, Porto Alegre)

Jaime Cimenti

coluna Livros, caderno Viver Gostaria de agradecer pelas ótimas indicações na coluna de Jaime Cimenti, edição do dia 20 de novembro, no Jornal do Comércio (). E a resenha final no "a propósito" foi marcante! Continue nos brindando! (Izabel Nunes)

Camaquã

Reunião entre o prefeito de Camaquã, com o presidente da Fecomércio, presidente do Sindilojas Costa Doce e outras autoridades tratou sobre a arrecadação de 2023, projeção econômica para a cidade e região e frentes econômicas que podem levar a cidade à estabilização financeira e fiscal. (Paulo Gastal Neto, Pelotas/RS)

Máscara

Realizei prova do Enade no domingo, na Pucrs. O edital proibia a entrada sem uso de máscara. Na sala lotada, apenas eu e mais vestiam máscara, recorri à fiscal. Ela informou que como não existe lei que torne obrigatório o uso na Capital, o mesmo estava dispensado. Por que razão o município não cumpre seu dever constitucional de cuidar da saúde pública? (Paulo Roberto Chedid, Porto Alegre)