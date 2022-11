reportagem do Jornal do Comércio de 25/11/2022, página 5, sobre a Copa do Mundo estar trazendo otimismo aos bares e restaurantes de Porto Alegre Concordo plenamente com a. Realmente, fui a um recém-inaugurado pequeno restaurante no bairro Rio Branco e gostei muito, além de ver muitas outras pessoas, inclusive casais com filhos pequenos, sendo bem atendidas e gostando dos pratos servidos. (Joelmir Branco Mattoso, Porto Alegre)

Parque Pontal

foto de capa do Jornal do Comércio desta segunda-feira, 28/11/2022 Que beleza ficou o Parque Pontal, segundo divulgado com a. Não fui lá ainda, mas pretendo ir no próximo final de semana. Está muito bonito e valorizando, ainda mais, a Zona Sul de Porto Alegre. (Maria do Carmo Noblat)

Ministérios no governo

Parece que muitos querem dar apoio ao novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas mantendo a tradição de, em troca, ganhar algum posto, principalmente um ministério, o sonho da maioria dos partidos. O importante é que os nomes dos novos ocupantes sejam logo divulgados para que eles comecem a trabalhar, montando equipes e buscando um programa para reativar a economia brasileira. (Gustavo O. Campos, Porto Alegre)

Ministérios no governo II

Os grupos de transição nomeados pelo presidente Lula estão com dificuldades para anunciar os nomes dos ocupantes de ministérios muito importantes, como é o da Economia. O Brasil tem que voltar ao trabalho sistemático e rotineiro, em busca de melhores dias. Mas parece que está difícil harmonizar tantos interesses em pauta e que, pelo visto, estão pressionando o presidente eleito. (Gilberto A. R. de Moraes)

Placas de carros

Estas placas ditas do Mercosul têm números e letras, e não é fácil gravá-las na memória, para que seus proprietários as declarem nas recepções de hotéis, hospedarias e até nas muitas garagens que existem em Porto Alegre. Elas deveriam ser mais simples. Mas, como foi acordo entre os países, julgo que não haverá mudança alguma. Vou ter que me acostumar com a minha, do Mercosul, claro, mas estou tendo dificuldades em lembrar. (Rubens de Carlos Lavra Pinto, Porto Alegre)

Litoral

Aos poucos, os veranistas estão voltando às praias do Litoral Norte e à Costa Doce. Após a pandemia que paralisou quase tudo, o movimento no Litoral está bem mais forte, felizmente. Não aguentava mais ficar em casa e tendo que usar máscaras. Graças a Deus, que o pior já passou, mas continuo com medo das tais de variantes. (Nélio Farraz)