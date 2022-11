Investimentos no RS

"Investimentos do Estado somam R$ 4,76 bilhões em 2022", Jornal do Comércio, 18/11/2022 (Eneide Maria Roncatto, Porto Alegre) O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) está mantendo e até ampliando investimentos na infraestrutura do Rio Grande do Sul, mantendo programas lançados antes, por Eduardo Leite (PSDB), que voltará ao Piratini em janeiro (). Ainda bem que acabou aquele modelo em que um governo que entrava criticava o anterior e, geralmente, não mantinha obras e programas lançados antes. Isso era prejudicial, mas, felizmente, parece que acabou esse período errado.

Balança comercial

Jornal do Comércio, página 5, edição de 22/11/2022 Apesar das muitas e sistemáticas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o Brasil continua acumulando superávits em sua balança comercial (). Isso é muito bom para a nossa economia, quando todos criticam o furo do teto dos gastos no atual governo, mas não criticam o déficit astronômico de quase R$ 200 bilhões previsto para 2023. A imprensa tem que dar tratamento igual para o mesmo problema, sem cuidar se é desse ou daquele governo. (Antonello Ricciardi Morales, Porto Alegre)

Copa do Mundo

Os jogos da Copa do Mundo do Catar estão mostrando que um hábito dos jogadores de futebol veio para ficar, no caso das pequenas faltas, em que eles ficam rolando no chão, se debatendo como se tivessem levado um tiro ou facada. Esquecem que as tevês repetem os lances e aí, em quase 100% das faltas, se vê que foram mínimas, às vezes nem atingiram o atleta que está fazendo um fiasco para tentar ganhar um pênalti para sua equipe. Virou moda no futebol... (Reinaldo Pimenta Dias)

Copa do Mundo II

A Argentina apresentou a primeira zebra da Copa do Mundo do Catar, ao perder - de virada, com em campo Messi e tudo mais - para a Arábia Saudita por 2x1. Que sirva de alerta ao Brasil, não tem mais essa de já ganhou no futebol. Ou joga bem ou perde, acabou o favoritismo. (Abelardo Gastal)

Passagem grátis

Já temos cidades gaúchas aplicando tarifa zero, ou muito próximo disso, no transporte coletivo. A rigor, deveríamos ter fontes específicas de recursos para indenizar as empresas de coletivos para que isso fosse realidade em todas as linhas nos municípios gaúchos, começando por Porto Alegre. Quem precisa se deslocar diariamente apenas para ir e voltar do local de trabalho tem uma despesa alta com os ônibus, e isso ajudaria muito no orçamento familiar, pois, às vezes, além do pai ou da mãe, os filhos também usam ônibus para se deslocar às escolas, todos os dias. (Victor Antônio Rodrigues)