Retomada na Rua da Praia

"Rua da Praia se renova e vive desafios", Reportagem Especial, caderno Empresas e Negócios, Jornal do Comércio, edição de 21/11/2022 Boa reportagem sobre a Rua da Praia, mostrando a abertura de muitos comércios, mas tendo outros fechados (). Em frente à Praça da Alfândega, ao lado e na direção de Borges de Medeiros, tínhamos cinemas, casas de comércio tradicionais, lojas de marca e que atraíam para frequentar a área nos sábados à noite, como eu fazia. A esperança e o desejo é que, com a revitalização do Centro, a Rua da Praia volte a ter o seu charme e que atraía os porto-alegrenses por décadas. (Antônio Carlos Moura de Azambuja)

Salário-mínimo do RS

Jornal do Comércio, edição de 18/11/2022 Para quem vai receber o reajuste previsto, mas ainda não confirmado, de 7,7% para o salário-mínimo do Rio Grande do Sul que valerá a partir de fevereiro de 2023, será uma boa notícia (). Mas, sem querer ser o único certo, sei de comerciantes que desistem de contratar com esse piso regional. Logo, uma boa notícia se torna má para os que não conseguem emprego por esse valor aplicado aqui no Estado. (Reginaldo Marcantonio Ferraz)

Ensino

Com a chegada do final do ano, os colégios públicos e a rede particular se preparam para encerrar o ano letivo. A agitação normal dos adolescentes diante das escolas vai desaparecer, agora que estamos chegando a um momento de volta total à normalidade. Mas, isso, se as tais variantes da Covid-19 não voltarem a atacar, como já está acontecendo, para tristeza geral do Brasil. (Paulo Antônio Moura Jardim, Porto Alegre)

Copa do Mundo

Muito fraca a seleção do Catar e boa a seleção do Equador, que venceu a primeira partida da Copa do Mundo. Se o Brasil levar a sério e jogar o que sabe, tem tudo para trazer o hexa para nós. (Sebastião Lemos)

Copa do Mundo II

Será a primeira vez desde que tem a Copa do Mundo que o Brasil não vai parar durante o certame no Catar. Não vejo entusiasmo nas pessoas das minhas relações falando no assunto Copa do Mundo. Uma pena, mas é isso que estou presenciando. (Aparício Nunes)

Futebol

O futebol gaúcho já esteve bem acima do atual, e com qualidade. Hoje, somente quem compete para ser campeão é a dupla Grenal, levando a mesmice para os que gostam do esporte. Antes, tínhamos boas equipes aqui na Capital e, mais ainda, no Interior do Estado, que disputavam o título. Agora, sem dinheiro, sem patrocinadores, os clubes só competem para fazer número, sem chances de serem vencedores. É assim que o futebol gaúcho vai minguando. (Amaro Vicente de Pádua, Porto Alegre)