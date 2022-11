Mulheres nos negócios

Jornal do Comércio (" As mulheres estão ocupando, cada vez mais, espaços nos negócios. Concordo com a reportagem do(" Mulheres apostam no digital para iniciarem carreira no empreendedorismo ", caderno GeraçãoE, edição de 17/11/2022). Muitas mulheres estão nos negócios e com muito sucesso. E dizer que mulher ganha menos do que homens, só se for em profissões não regulamentadas, pois os pisos salariais de todas as profissões servem para homens e mulheres e têm que ser pagos. (Maurício Guerreiro, Porto Alegre)

Pichações

É assunto que não sai do nosso cotidiano, as pichações continuam em edifícios, placas e até as do trânsito, com prejuízos à segurança e enfeiando demais Porto Alegre. Não sei o que pensam os que picham em toda a cidade, às vezes, em lugares altos e até correndo perigo. Até quando teremos isso é um problema que, pelo visto, não tem solução. (Anabela M. Silvas)

Twitter

O modelo capitalista é igual aqui e em todo o mundo, incluindo a Rússia. O empresário Elon Musk provou isso, avisou seus empregados, em torno de 11 mil, que ele quer demitir, para que digam logo se querem ou não ficar na empresa, a rede social Twitter. Quer diminuir custos e não poupará os seus empregados. É assim e pronto! (José Carlos M. Really)

Calor, enfim

Eu e muitos dos meus familiares, vizinhos e colegas de trabalho estamos gostando da volta do calor aqui em Porto Alegre. Depois que novembro, em plena primavera, teve dias bem frios, sentir o calor e pensar no veraneio dá um alento e traz alegria. Muito sol e praias é o que eu e muitos outros estão querendo há algumas semanas, sem esquecer a Costa Doce, aqui no Rio Grande do Sul, muito linda e atrativa. (Vanilda Rocha, Porto Alegre)

Feira do Livro em Pelotas

Na Feira do Livro de Pelotas, foi lançado o Almanário de Pelotas, com palavras, pessoas, lugares e histórias em 294 páginas, organização de Ayrton Centeno, de A a Z, e a participação de muitos colaboradores. (Samir Curi Halal, Pelotas)