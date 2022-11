Vendas na Feira do Livro

Investimentos no RS

O Rio Grande do Sul está atraindo muitos investimentos após a pandemia, ainda que a Covid-19 tenha voltado a assustar e a encher hospitais aqui e em muitos outros estados. Só espero que os investimentos, como tem ocorrido, abram muitos empregos diretos, o que a economia gaúcha e os gaúchos em geral querem. (Fernando Antônio Rivadavia, Porto Alegre)

IPTU de Porto Alegre

Em resposta ao leitor Sérgio Lucas P. Monteiro (), a Secretaria Municipal da Fazenda informa que, o IPTU 2023 está mais moderno, eficiente, ecológico e com mais descontos para pessoas físicas e jurídicas que estão em dia com o fisco municipal e que optarem pelo pagamento à vista do imposto. É o conceito do bom pagador, para quem cumpre suas obrigações. O novo desconto será somado ao desconto fixo a ser definido no calendário do IPTU que será anunciado nos próximos dias. Além disso, os contribuintes pessoas físicas também terão desconto progressivo de acordo com a quantidade de notas fiscais de serviço identificadas com o seu CPF. Mas atenção, o IPTU agora é 100% digital, com as guias disponibilizadas no site prefeitura.poa.br/iptu, e não mais enviadas pelos Correios. As guias também podem ser recebidas por e-mail, bastando cadastrar o endereço no link que consta no site. Essa medida, além de contribuir para um meio ambiente mais sustentável, com menos quantidade de papel, permite uma melhor destinação dos recursos públicos, melhorando os serviços de saúde, educação, assistência social e investimentos na cidade. (Adriana Ferrás, assessora de Comunicação, Secretaria Municipal da Fazenda/PMPA)