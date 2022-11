Rigotto na transição

Jornal do Comércio, página 18, edição de 10/11/2022 Gostei muito da indicação do ex-governador gaúcho Germano Rigotto (MDB) para ser componente na transição do governo federal em nome do MDB (). Ainda mais que ele atuará na área da indústria e comércio e poderá colaborar para o novo governo em nome do Rio Grande do Sul e outros estados, pois entende bem da matéria. Tem muita experiência. (Amaral A. S. Venturi, Cachoeirinha/RS)

IPTU 2023

Vizinhos meus disseram que estão preocupados com o pagamento do IPTU de Porto Alegre em 2023. Disseram que parece que a prefeitura não enviará os boletos nas moradias, e que somente no site da Secretaria Municipal da Fazenda será possível pagar. Penso que é um retrocesso, embora quase tudo hoje em dia esteja disponível nos sites públicos e particulares. Deveria ser uma opção, não obrigatório. (Sérgio Lucas P. Monteiro)

Golpes no Pix

São bilhões de pagamentos feitos pelo Pix no Brasil, nos dois anos de implementação do modelo. Prático, rápido, fácil e disponível nas 24 horas de todos os dias. Mas alerto que sei de pessoas que tiveram seus dados de bancos, contas e senhas pirateados e perderam dinheiro usando o Pix, especialmente em sites que vendem medicamentos - e que não têm nas farmácias - para pessoas idosas, como os homens com prostatite. Tem que ficar alerta. (Silvio Luiz Parente, Porto Alegre)

Golpes no Pix II

Temos muitas fraudes no rastro das tecnologias que chegaram para as transações bancárias. O Banco Central tem que agir para evitar que tanta gente perca dinheiro, como tem acontecido, com clonagens ou a observação de transferências via Pix. (Lucas Miramar)

Parque da Redenção

A Redenção merece mais e mais cuidados, seja pela administração municipal ou pela iniciativa privada. É o parque mais querido de todos nós, que moramos em Porto Alegre, e desde 1935, quando abrigou a Grande Exposição Farroupilha, pelos 100 anos da efeméride gaúcha. (Alexandre S. Feliz)

Lula na COP-27

Fez bem o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em amenizar o clima contra o Brasil na COP-27, no Egito. Muitos países estão querendo intervenção estrangeira na Amazônia e isso é um perigo para o Brasil. Vamos proteger a Amazônia e impedir esses arreganhos imperialistas contra o Brasil. (João Emílio Antinov)