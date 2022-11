Lula e a Bolsa

Com a fala sobre desdenhar do Teto dos Gastos, o presidente eleito Lula da Silva (PT) fez o Ibovespa cair e o dólar subir (Jornal do Comércio, edição de 11/11/2022). Ele tem que tomar cuidado com o que fala, pois assumirá como presidente da República em janeiro do ano que vem. Ou, então, repetirá as falas sem sentido e erradas de Jair Bolsonaro (PL), o qual, por causa delas, foi derrotado nas urnas. (Rafael Joelmir Casagrande)

Teto de Gastos

O déficit federal tem um valor inimaginável e querem gastar mais quase R$ 200 bilhões. Tudo bem que é para erradicar a fome, mas tem que apontar de onde sairá o dinheiro. Ou então, o Brasil irá à falência em 2023, com o novo presidente não ligando para o Teto dos Gastos. (Rodrigo Maciel Santoro, Porto Alegre)

Manifestações

Já passam do bom senso e do tempo essas manifestações de bolsonaristas descontentes com a vitória de Lula da Silva ("Protesto em frente ao Comando Militar completa duas semanas", JC, 14/11/2022). Continuam interrompendo ruas nas proximidades do Comando Militar do Sul, no Centro de Porto Alegre, sem nada resolverem. Os ministros militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica já declararam que as urnas não têm fraudes. Logo, o pleito foi normal. Parem com esta balela, portanto. (Dagoberto Ferretti)

Clima

Nesta COP-27 (Conferência do Clima, no Egito), o que se vê e ouve é muito falatório e pouca ação. Mas para incomodar o Brasil e desviar a atenção da poluição gigantesca que fazem, os Estados Unidos, a França e a China continuam falando que o Brasil tem que proteger a Amazônia. Ora, a Amazônia não polui nada e tem 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Parem de jogar a culpa em cima do Brasil. (Mário Gomes)

Clima II

O clima parece que está voltando ao normal, com o calor em novembro. Só assim poderemos ir para as praias e ao Litoral Sul, a Costa Doce, sem problema, como o frio tem afastado até agora. (Marisa Maria Ripol)

Seleção brasileira

Com a Copa do Mundo chegando, os brasileiros terão um alívio para não pensar somente nos problemas que abalam o País. Mas não dá para focar só na base do "já ganhou", que isso é o prenúncio da derrota, como já aconteceu. Vamos ficar concentrados e ganhar jogo após jogo. (Gentil Lima, Porto Alegre)