Dinheiro para Porto Alegre

Porto Alegre ainda tem muitas obras e iniciativas para serem feitas ou implementadas. Desta maneira, fez bem o prefeito Sebastião Melo (MDB) em pedir e ver aprovado empréstimo de US$ 150 milhões (Jornal do Comércio, edição de 10/11/2022). Desta forma, as demandas que a Capital pede há anos serão implementadas. Além de pavimentação e serviços de saneamento, importantes, sugiro que um novo conjunto de moradias populares seja erguido, eis que a falta de casas é grande. O último grande conjunto foi na Restinga, então uma área verde grande e totalmente desocupada, hoje um bairro próspero e que terá até um shopping center. (Dilmo Fontes)

Reeleição no RS

Eduardo Leite (PSDB) deve a sua reeleição ao Piratini a Jair Bolsonaro (PL), que concedeu bilhões de reais a estados, municípios, auxílios, o que gerou enorme aumento da inflação de 2020 para cá, que corroeu salários e aposentadorias. Foi a maior causa da derrota de Bolsonaro. E com o auxílio que recebeu do governo federal, Leite conseguiu ficar na frente de Edegar Pretto (PT) no primeiro turno por menos de 2.500 votos. Sem os auxílios, Pretto teria ido ao segundo turno, e a vitória ao Piratini teria sido seguramente de Onyx Lorenzoni (PL). (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul)

Cumprimentos

Muitos presidentes da Europa, da América do Sul e o dos Estados Unidos não aguentavam mais as tiradas e opiniões contraditórias de Jair Bolsonaro. A prova é que tão logo Lula da Silva foi apontado como vencedor das eleições, choveram os cumprimentos efusivos de todo o canto. Que sirva de lição e que Lula dê retorno para eles e o Brasil. (Genivaldo Lima Strelev)