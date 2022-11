Choramos a partida da grande cantora Gal Costa, que nos deixou aos 77 anos, neste 9 de novembro de 2022 (Jornal do Comércio, 10/11/2022). Maria da Graça Costa Penna Burgos (seu nome completo) nasceu em São Paulo, capital, mas artisticamente era considerada uma cantora baiana, despontando como intérprete musical no teatro Vila Velha, em Salvador, no ano de 1964, ao lado de consagrados artistas baianos como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil. A partir de então, a menina de voz suave e afinada que ingressava no estrelato da MPB passou a brilhar, alcançando o patamar mais alto das estrelas nacionais. Uma exitosa carreira de quase seis décadas. O Brasil perdeu, na figura ímpar de Gal Costa, uma de suas maiores expoentes do disco, dos palcos, dos musicais de televisão e dos grandes festivais dos anos de ouro da música brasileira. Nunca esqueci de um show da Gal, em Porto Alegre, quando, ao lhe pedir um autógrafo, ela me concedeu de imediato e depois quis saber quem eu era e o que eu fazia, revelando interesse pela vida do anônimo que tinha diante de si, algo que costumava fazer com todos os fãs que contatavam com ela. (Lino Tavares, jornalista)