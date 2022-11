Agronegócio e irrigação

Jornal do Comércio, 08/11/2022 Boa a ideia do governo do Estado e setores ligados ao agronegócio de buscarem conhecimentos em Israel para tratar da seca aqui no Rio Grande do Sul (). Aquele país saiu de secas seculares para ter plantio e água, apesar de todos os problemas. (Getúlio A. de Carvalho)

Conta de luz

Jornal do Comércio, 08/11/2022 Em atenção à carta do leitor Everaldo M. S. Lindenberg na coluna Palavra do Leitor (), a CEEE Grupo Equatorial informa que solucionou os casos de débitos automáticos relacionados à conta de energia, informados pelo cliente. (Assessoria de Imprensa - CEEE Grupo Equatorial)

Partidos

Partidos que eram adversários ferrenhos do PT e do ex-presidente Lula da Silva agora acenam com a adesão ao seu governo. Em princípio, será bom para o Brasil ter um governo com base no Congresso. Mas parece mais interesse em conseguir postos no ministério a partir de janeiro de 2023. (Ricardo Mendes)

Política e Copa

A imprensa está tentando trocar a pauta política pela Copa do Mundo do Catar. Não vai colar. A equipe econômica de Lula é a Copa do momento. Todo mundo quer saber quem vai ser selecionado. A maior seleção de economistas está à disposição. Três já foram convocados para a equipe de transição: André Lara Resende, Pérsio Arida e Guilherme Mello. Estão disponíveis: Edmar Bacha, Pedro Malan, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Alexandre Scheinkman e as notáveis Elena Landau e Mônica De Bole. Lula não pode errar em Economia. Tudo o mais depende de recursos econômicos. (Paulo Sergio Arisi, jornalista)