A PEC da Transição que o novo governo federal quer implantar visa continuar pagando o Auxílio Brasil, de R$ 600,00, mais o reajuste do salário-mínimo para dependentes do INSS. Porém, reajustar a tabela do Imposto de Renda, bem defasada, nem pensar, pois o governo do PT que entrará em janeiro de 2023 precisará de muito dinheiro para honrar as promessas feitas, quase todas exigindo muito dinheiro. (Marco Antunes Severo, Porto Alegre)

Resultado das urnas

Afastadas as dúvidas de que as urnas apontam o resultado real da maioria de quem votou, não cabe desprezá-lo e tentar outro caminho, por meios não democráticos, causando mais prejuízos ao País, já mergulhado numa crise sem precedentes. É o momento de todos ajudarem a emergir desta, com união, sensatez e equilíbrio, sem boicotes ou oposição sistemática e impatriótica, que tanto mal já tem feito nos três níveis da Federação. Coloquemos o Brasil acima de partidarismo sectário, apenas fiscalizando a atuação dos governantes e impedindo desforras ou medidas antieconômicas, como criação de mais ministérios, bondades com amigos do "rei", etc. (Adelino Soares, advogado)

Conta de luz

Há anos tenho conta de luz da CEEE debitada em conta corrente no Banrisul. Duas de Porto Alegre e uma de Imbé, sem qualquer problema. Pois agora recebi conta do apartamento em Porto Alegre com dois adendos, se eu não pagar as de setembro e outubro de 2022, segundo o aviso não pagas, terei a luz cortada. Por que não continuaram lançando no Banrisul, se estava autorizada? O Grupo Equatorial não pensou nisso para continuar recebendo em dia? Acredito que milhares de gaúchos com débito em conta estão na mesma situação. Tem que agilizar a manutenção do modelo. (Everaldo M. S. Lindenberg)