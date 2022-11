O Dia de Finados levou muita gente aos cemitérios de Porto Alegre, como até antes da pandemia acontecia. Flores foram, novamente, compradas nas portas dos cemitérios (Jornal do Comércio, 03/11/2022). Mas, alguns costumes mudaram, pois quando eu era jovem, a programação de rádios e tevês era diferente. Nas rádios, só música sacra. Nas tevês, filmes com assuntos bíblicos. Quem não tem um familiar ou amigo já falecido? É a lei. Nascemos, vivemos e, um dia, morreremos. (Nataniel Revoredo, Porto Alegre)

Cinemas

Com a pandemia e a proibição, por um período, dos cinemas funcionarem para evitar a transmissão do vírus da Covid-19, agora as salas voltaram, mas com poucos frequentadores. O hábito, por quase três anos, de ver cinema nas redes pagas de tevê parece que vingou e veio para ficar. Mas, nada como ver um bom filme no escurinho e silêncio do cinema. (Olívio C. Ribas, Porto Alegre)

Censura

Fomos aceitando pequenos atos de censura, e agora estamos subordinados à grande censura no Brasil, com arbitrariedades inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal (STF) e agora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Triste, muito triste. (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Quinzena do Pêssego

A 9ª Quinzena do Pêssego será realizada de 25 de novembro a 9 de dezembro em Pelotas. No mesmo período, será realizada a Feira Municipal do Pêssego, com a venda da fruta em bancas no Centro e bairros da cidade, diretamente do produtor ao consumidor. (Luiz Peres Bernardes, Pelotas)