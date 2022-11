Bloqueios de rodovias

Em uma eleição, os candidatos sabem que podem perder. Mas parece que quem votou em Jair Bolsonaro (PL) não aceitou isso. É o que se deduz pelas manifestações antidemocráticas ocorridas em rodovias do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Perder a eleição faz parte da democracia. Ainda bem que as paralisações diminuíram ou acabaram totalmente. (Nilmar Rosa De Azambuja)

Agressões a jornalistas

Incrível como tem gente ignorante nestas manifestações ocorridas aqui em Porto Alegre junto ao Comando Militar do Sul, em frente à Basílica Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico. Três equipes de tevê da Capital que estavam lá para registrar e divulgar a manifestação foram hostilizadas e até agredidas. Ora, além da violência, ignorância total, pois através das tevês o resto do Rio Grande saberia das manifestações. Agressões não resolvem nada e prejudicam o trabalho da mídia. O Sindicato dos Jornalistas repudiou, como era da sua obrigação, os ignorantes atos hostis. Que sejam os últimos. Basta de violência! (Eloir Centeno Ribamar, Porto Alegre)

Parque da Redenção

O momento mais alegre do mês era quando íamos ver a matinê no Cine Avenida e depois íamos brincar, comer algodão doce e outras guloseimas no Parque da Redenção! Não consigo descrever toda a carga de sentimentos que isso me move. Meus pais, meus irmãos e alguns amigos. Jogar bola, deitar na grama, correr... Hoje em dia quando vou lá, ainda trago o deleite destas lembranças! Meu parque ainda tem o gosto da infância e isso quero preservar, não mexam no meu parque! Não entreguem para a iniciativa privada descaracterizar esse espaço! A população de Porto Alegre e região metropolitana merecem manter seu parque do jeitinho que ele é! Nossa cidade já perdeu sua cara ao longo dos anos, não vamos deixar que um dos últimos espaços com a cara de Porto Alegre perca sua principal característica: um parque público sempre de coração aberto para todos! (Maria Isabel Gonçalves da Silva, Porto Alegre)

Obras públicas

Um dos grandes problemas das obras públicas é o "preço oficial", informado no edital, que é a base para limitar o preço dos concorrentes, sempre é abaixo do que realmente deve ser, mesmo que se tenha a possibilidade de apresentar um com um pequeno percentual maior. Então, os mais necessitados optam pelo preço oficial e não conseguem fazer a obra. Seria mais conveniente e menos custoso se o preço oficial fosse o real, não precisando fazer até 3 contratações para realizar o mesmo serviço. (Eduardo Fossati, engenheiro civil)