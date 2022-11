Eduardo Leite reeleito

Jornal do Comércio, página 22, edição de 31/10/2022 Importante realçar que o governador Eduardo Leite (PSDB), aos 37 anos, voltará ao Piratini após ser, tecnicamente como afirmou a Justiça Eleitoral, reeleito ao Piratini (). Fez uma carreira muito rápida desde Pelotas, onde foi prefeito. Parabéns para ele e que faça um bom governo. (Álvaro N. Bernardes Bittencourt)

Eduardo Leite II

O agora governador eleito Eduardo Leite tem muito mérito, apesar da sua pouca idade, com 37 anos já foi vereador, presidente da Câmara de Pelotas, prefeito da Princesa do Sul e governador, pela segunda vez. Sem condições, estudo e méritos pessoais, com certeza ele não chegaria a tantas conquistas. (Álvaro Antunes)

Bloqueios em rodovias

As paralisações de caminhoneiros no País são demonstração bolsonarista antidemocrática de não aceitar o resultado das urnas. Estavam corretos o STF e o TSE ao decretarem os desbloqueios e respectivas sanções em caso de desobediência. O direito de manifestação pacífica é consagrado aos povos de países democráticos e não se pode contestar, mas quando as ações extrapolam e ferem o direito de ir e vir de quem quer que seja, invadindo a área da anarquia, da antidemocracia e inviabilizando o dia a dia do País, aí o império da lei deve ser acionado e os responsáveis punidos. Anarquia não pode ser confundida com democracia. A democracia deve ser respeitada. E a derrota não pode servir de pretexto para movimentos antidemocráticos. (Júlio César Cardoso, servidor federal aposentado)

Bloqueios II

Uma estupidez o que fizeram os caminhoneiros, bloqueando em 70 pontos rodovias aqui no Rio Grande do Sul. Não resolveram nada, Lula da Silva (PT) os ignorou, mas prejudicaram muitas cidades, negócios e empresas. Burrice total! (João Cláudio Tschiedel)

Eleição

Uma boa eleição esta última, mas muito apertada para o vencedor, Lula da Silva. Só espero que no comando do Brasil ele consiga minorar tantos problemas que o nosso país tem e não é de hoje, começando por abrir empregos formais para empregar muita gente. (Ronaldo Marcos Rolante, Porto Alegre)

Halloween

Além das palavras em inglês dominando em muitos vocabulários, e publicidade, agora temos que viver as tradições dos ianques dos Estados Unidos, caso do tal de Halloween. Um carnaval sem nenhuma ligação com as tradições brasileiras. Mas, como vem dos Estados Unidos, todos têm que se fantasiar de bruxas e mortos no final de outubro. (Adoniran C. Fernandez)