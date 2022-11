o que está acontecendo com a Cooperativa Agropecuária&Industrial Ltda, a Cotrijuí (Jornal do Comércio, página 7, edição de 31/10/2022) Uma pena. Com mais do que 65 anos, ela já foi uma das maiores da América Latina, mas está muito endividada. Quando recém o Brasil e o Rio Grande do Sul estão voltando à normalidade após a pandemia do coronavírus, essa quebra da Cotrijuí com certeza pesará na economia gaúcha. (Matheus Schmidt)

Feira do Livro

Moço, estudando no então Curso Ginasial do Colégio Julio de Castilhos, que estava, de maneira provisória na Riachuelo, esquina Caldas Junior, emprestado pelo governo do Estado, pois seu grande e bonito prédio na João Pessoa fora queimado em um incêndio até hoje inexplicado, na João Pessoa, eu passava pela Feira do Livro, vindo a pé desde o Mercado Público, onde descia do bonde Petrópolis, bairro onde eu morava com meus pais e irmãos. Todo dia via desde a preparação até o fim da Feira e ficava muito curioso lá no ano de 1956. Boa recordação, com saudades. (Fernando B. Correia)

Gramado sem telefones

A cidade de Gramado ficou sem telefones durante toda a terça-feira, dia 25, e em mais dias na semana passada. Tentei telefonar para lá várias vezes e sempre vinha o recado de que 'não foi possível completar a sua ligação, tente mais tarde'. Horas depois, tudo continuava igual. (Jorge Carlos P. da Rosa, Porto Alegre)

Inglês

O inglês está se firmando como segunda língua no País. A palavra delivery está em tudo o que é lugar. A entrega domiciliar de alimentos é febre e veio para ficar. Temos que colocar nossos filhos e netos para aprender inglês antes que fiquem confusos. (Márcia Vasconcelos)