Muito boa a iniciativa do Jornal do Comércio, entrevistando os candidatos a vice-governador(a) (). É um cargo importante e a prova está aqui no Rio Grande do Sul, que está sendo governado desde março pelo vice-governador, desde aquele mês governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), e com um desempenho elogiado pela maioria dos gaúchos. Não é um cargo só para constar, é importante, como está sendo provado pelo nosso atual governador. (Celso Amarante Limeira, Porto Alegre)

Jorge Gerdau

Um empresário muito importante na vida industrial do Rio Grande do Sul falou, mais uma vez entre tantos líderes do setor, que a reforma tributária deve ser a prioridade do futuro presidente da República, na tradicional e prestigiada reunião-almoço da Associação Comercial de Porto Alegre (). Jorge Gerdau Joahnnpeter está bem ativo aos 85 anos, sendo presidente do Movimento Custo Brasil e membro do Grupo de Controle da Gerdau, nome importante do setor no Rio Grande do Sul. O Brasil tem uma alta carga tributária, todos sabem, mas entra governo e sai governo e ninguém faz algo para minorar os encargos, prejudicando as empresas, que, sem tantos tributos, poderiam empregar mais pessoas. (Cristiano M. Azambuja)