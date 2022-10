Redução de impostos no RS

Jornal do Comércio, página 19, edição de 20/10/2022 Depois das rusgas públicas entre os candidatos ao Piratini Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), parece que finalmente eles falaram sobre um plano de governo que ambos pretendem aplicar, que é o corte dos impostos aqui no Estado (). Uma boa ideia, mas eles têm que verificar como ficarão as finanças gaúchas, que já tiveram corte do ICMS nos combustíveis. E agora mesmo a primeira-ministra britânica só ficou 45 dias no cargo porque seu corte de impostos foi cancelado por um dos seus ministros, com apoio do partido dela. Não aguentou e caiu fora. Pense bem quem vencer as eleições do dia 30, para não repetir o erro da primeira-ministra britânica. (Ruy Carlos de Medeiros)

Redes sociais

Há muitas críticas nas redes sociais nestes tempos de eleições. No entanto, elas têm um lado muito bom que é o de aproximar e, o melhor, reaproximar pessoas após 30, 40 ou até 50 anos sem se comunicarem. É o meu caso, que estudei no Colégio Nossa Senhora das Dores e que, após décadas, tenho contatos pelas redes sociais com colegas daquela época, até da mesma turma. Isso é emocionante. Eu dou um viva às redes sociais. (Renato Augusto Sinval)

Sacolas biodegradáveis

Aos poucos, as redes de supermercados pretendem colocar em uso sacolas biodegradáveis no lugar das atuais, de plástico. A medida visa auxiliar no combate à poluição de rios e até mares nas grandes cidades. Mas lembro que uma tentativa de entregar sacolas verdes grandes para também substituir então as de plástico não caiu no agrado dos clientes. Também porque nelas não cabiam todas as compras. De resto, a iniciativa acabou descartada. Vamos ver se agora as sacolas biodegradáveis terão sucesso. (Antenor Jarbas Tomazini, Porto Alegre)