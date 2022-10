Nova emergência na Santa Casa

Com grandes quantias doadas por pessoas físicas e empresas, foi inaugurada a nova emergência da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, entidade filantrópica que completou 219 anos de bons serviços à saúde em Porto Alegre e para todos que os que a ela recorreram nestes mais de dois séculos de existência (Jornal do Comércio, página 20, edição 20/10/2022). Importante é que a emergência inaugurada será dedicada, exclusivamente, para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), totalmente de graça, dando mais proteção e atendimento qualificado aos que recorrerem ao novo modelo, moderno e montada com o que tem de melhor para a saúde. Parabéns aos doadores e à Santa Casa, um símbolo de amor ao próximo da Capital e também de muitos gaúchos do Interior do Estado. (Jomar A. Souza de Morais, Porto Alegre)