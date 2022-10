Feira Sial

alimentos à base de vegetais estão disputando a preferência do público com aqueles feitos à base de carne O Salão Internacional da Alimentação, Sial, foi realizado em Paris. Pelo que li no Jornal do Comércio,(JC, 18/10/2022). Penso que nossos netos comerão muito mais alimentos vegetais do que carnes como nós, apesar de sermos - como eles também serão - gaúchos fãs do churrasco tradicional. É só esperar mais 15 ou 20 anos e assim será. (Maicon Brites, Porto Alegre)

Passe livre

Jornal do Comércio, página 17, edição de 19/10/2022 Ainda bem que voltou o passe livre em Porto Alegre, em dias de eleições, como já aconteceu no primeiro turno deste ano e será repetido no dia 30 de outubro, segundo turno. Não que muitos não fossem votar sem a gratuidade no transporte coletivo de ônibus, penso, mas sim pela comodidade e a referência quanto à importância das eleições (). Agora, acabou a desculpa sobre não ter o passe livre em Porto Alegre, todos que compareçam às urnas eletrônicas no dia 30. (Gilmar Roberto)

Espaços de cultura

O prefeito Sebastião Melo (MDB), que vem recuperando a fisionomia da Capital, decidiu fechar a biblioteca instalada no moinho de vento do Parcão, devido ao vandalismo. Logo surgiram críticas, em nome da contribuição à cultura que representava. Por coincidência, vimos na esquina das ruas André Puente e Pinheiro Machado um cartaz anunciando a restauração do prédio do Instituto Estadual do Livro, enorme, em estado deplorável e cujo conteúdo e procura são irrisórios. Existindo já outras casas de cultura com pouca frequência e cara manutenção, não é desperdício gastar milhões nessa obra? (Adelino Soares, auditor fiscal aposentado)

Debate

Nos preparamos para um UFC político na tevê no domingo passado e fomos gratamente surpreendidos por um novo formato de debate de candidatos à presidência da República, graças à inovadora arquitetura de Fernando Mitre e ao improviso de Lula, ao sair do púlpito e vir para perto das câmeras, como também teve de fazer seu oponente Bolsonaro. Naquele momento surgiu uma nova encenação de discussão política na televisão do Brasil. Mesmo com dois populares canastrões, assistimos a um histórico show de debate. (Paulo Sergio Arisi, jornalista).

Guerra na Ucrânia

A estupidez da guerra da Rússia contra a Ucrânia continua a matar civis na Ucrânia, com bombas atingindo edifícios residenciais inclusive na capital Kiev. Não dá para entender a mente de Vladimir Putin, da Rússia, em invadir um país para reconquistar áreas que estavam com o vizinho país há anos. (Geraldo Monteiro Nataniel, professor)