13º salário antecipado

Uma excelente notícia em meio a tantos problemas no Rio Grande do Sul, quando o governo do Estado pagará o 13º salário do funcionalismo público de 2022 entre 31 de outubro e 30 de novembro (Jornal do Comércio, edição de 18/10/2022). Será um dinheiro que trará tranquilidade financeira para milhares de famílias e possibilitará que muitas compras movimentem o comércio da Capital e de todo o Rio Grande do Sul. (Roberto Carlos de Araújo, Porto Alegre)

Buraqueira na BR-290

Recentemente viajei de São Gabriel a Porto Alegre e é impressionante o estado deplorável que se encontra a BR-290, uma buraqueira só. Um conselho importante aos motoristas: evitem viajar no horário da noite, pois existem buracos por toda a parte no trecho São Gabriel até o chamado Boqueirão. Nesse prolongamento, a rodovia está cheia de buracos e todo o cuidado é pouco. Além do mais, a ponte da Bossoroca continua em obras e o que mais chama a atenção é que só é liberada uma via da ponte que dá passagem e na outra via há terras e britas onde, inclusive, está brotando grama em cima do material. Com isso, fica evidente o retrato da morosidade da obra que se arrasta há mais de um ano e meio. Infelizmente, a obra compete ao governo federal e sabe-se lá quando a ponte será concluída para que os motoristas possam utilizar as duas vias. A burocracia é algo assustador. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel)

Eleições

As campanhas eleitorais tanto para presidente quanto para governador do Rio Grande do Sul continuam apenas nas críticas de um candidato ao outro. Isso está errado, eles deveriam estar apresentando programas para resolver, se fossem eleitos, para melhorar a economia e, com isso, aumentar as vagas de trabalho de que tanto precisamos. Só criticar o adversário nada resolve. (Lucas F. de Azevedo, Porto Alegre)

Covid-19

A cada semana, menos pessoas são vitimadas pela Covid-19. Ora, em um Brasil com cerca de 212 milhões de pessoas, mesmo lamentando pelas vítimas, o número é pequeno. Mas todos têm que se vacinar com as quatro doses ou qualquer um de nós poderá ser a próxima vítima da Covid. (Pedro de Assis Dálmata, Porto Alegre)

Futebol

A violência tomou conta do futebol brasileiro. Pelo visto, dentro e, mais ainda, fora dos campos. É muita briga nas torcidas entre elas mesmo e contra adversários. Só agora que a CBF disse que vai atuar para coibir e punir os briguentos. Tem clube reclamando que suas torcidas organizadas foram banidas dos estádios. Mas tem que punir mesmo. (José Apolinário Duarte)