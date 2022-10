Abstenção no RS 

"Abstenção cresce nos 10 maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul", Jornal do Comércio, página 18, edição de 17/10/2022 Não dá para entender o aumento da abstenção no Rio Grande do Sul (). Dizem muitos que isso é uma maneira de protesto contra a política brasileira e seus governantes. Porém e convenhamos, o que resolve em termos de melhoria dos nossos quadros diretivos? Para mim, absolutamente nada. Temos que escolher bem os que vão nos comandar no próximo ano, ver seus planos e também o passado, no caso dos que já são atuantes na política. (Flávio Menna Barreto Pires)

Debate eleitoral

Por mais que a população queira ouvir e ver, os debates dos candidatos a presidente da República nas eleições deste ano estão muito chatos e repetitivos. É só um acusando o outro, sem que apresentem bem o que interessa que são os planos para resolver os problemas econômicos que temos. (Norma Maria Rachel, Porto Alegre)

Praça XV

Que bom que a frente do Mercado Público e da Praça XV as obras de recuperação do calçadão estão bem adiantadas, até com o chafariz. Do jeito que vai, estou começando a acreditar que muito em breve teremos um Centro Histórico bem mais bonito do que o atual, podendo voltar a ser uma atração de Porto Alegre, como até cerca de 30 ou 40 anos passados, quando ir ao Centro era um bom programa. (Altemar V. Gonçalves)

Imposto de Renda

Bem que a Receita Federal poderia fazer um plano para quem quisesse pagar já em abril ou mesmo maio, integralmente, o Imposto de Renda da Pessoa Física ou Jurídica devido para 2023. Mas, dando um desconto, claro, para quem quitasse todo ele logo. Acho que seria bom para os declarantes com Imposto a pagar e para o orçamento federal. Fica a ideia. (Caetano Gonzaga)

Veraneio

Quando já estamos chegando ao fim do mês de outubro, o tempo continua mais para frio ou temperado do que o esperado, pois estamos em plena primavera. Muitos deixam de ir às praias desde agora por conta do clima que não está convidativo, com um pouco de calor pelo menos. Como a esperança é a última que morre, temos que torcer para que no final de outubro ou em novembro, o tempo melhore, com temperaturas bem mais altas do que agora no Rio Grande do Sul. Que assim seja! (Diniz Dutra)