"Feira Ecológica celebra 33º aniversário no sábado", Jornal do Comércio, página 20, edição de 14/10/2022 O pioneirismo de Porto Alegre ao criar uma Feira Ecológica há 33 anos merece muito destaque. Afinal, ela veio para divulgar o hábito de alimentos saudáveis a todos nós que moramos aqui na Capital (). Todas as cidades do Rio Grande do Sul deveriam ter a sua Feira Ecológica em prol da saúde dos seus habitantes. Sempre procuro ir até a Redenção para me abastecer, e à minha família, com produtos naturais. (Carmem Dias Sintra, Porto Alegre)

Multas exageradas

A pracinha em frente à Igreja da Conceição, ao lado/frente do Colégio Rosário e em frente ao Hospital da Beneficência Portuguesa tem um recuo na faixa de Independência, onde muitos ficam, como eu, ao volante dos seus carros e com pisca-alerta ligado, mas ali é proibido, esperando pessoas ou alunos. A EPTC sempre escala um agente fixo por ali multando quem passa de 10 minutos. Por que isso? Por que não dar uma tolerância e o motorista não pagar quase R$ 200 por deixar um carro, sem prejudicar em nada o trânsito, 12 ou 13 minutos, quando o tempo máximo, segundo a EPTC, é de 10, mas não tem nada escrito nas placas? Indústria da multa, com certeza, pois os agentes, os azuizinhos da EPTC estão de plantão ali, de manhã e à tarde. Mas, a estátua da praça e a placa foram levados há muito tempo pelos predadores. Aí não tem ninguém da prefeitura/EPTC para cuidar ou impedir, muito menos multar. (Celso S. Ricardo Souza, Porto Alegre)

Mercado Público

Com mais de 150 anos, o Mercado Público de Porto Alegre atravessa gerações sempre sendo procurado por milhares de pessoas. Nem o incêndio de anos passado, que destruiu, praticamente o segundo andar, conseguiu tirar a atração que ele exerce na cidade. Os restaurantes que reabriram já estão sendo muito procurados no segundo andar. O prédio parece que foi pintado em boa parte. Mas os permissionários pedem mais melhorias nas instalações internas. Que a prefeitura ajude e faça o que puder. (José Luiz M. Trindade, Porto Alegre)

Transporte coletivo

É preciso ter mais horários para o transporte coletivo pelos ônibus de Porto Alegre. Hoje com 75 anos, eu vivi a era dos bondes por aqui quando a Carris, com eles, fazia um muito bom trabalho. Eu ia e vinha do colégio diariamente, ia ao Centro, aos bairros - que cada um tinha uma linha com o mesmo nome, como Petrópolis, Auxiliadora, Partenon, Glória, Menino Deus e outros - usando bondes com um serviço e horários muito bons. Que venham mais ônibus e horários - o prefeito Sebastião Melo (MDB) disse que fará isso - para atender a população, é o meu pedido. (Paulo Roberto Irigaray, Porto Alegre)