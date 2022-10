Usina em Rio Grande

Jornal do Comércio, página 5, edição de 14/10/2022 Fez muito bem o governador Ranolfo Vieira Jr. em ir até Brasília para destravar a construção de usina termelétrica na cidade histórica de Rio Grande (). O Estado não pode perder um investimento de R$ 3 bilhões e que vai gerar3 mil empregos, quando o Brasil todo aguarda a retomada plena da economia e, com ela, a reabertura de tantos postos de trabalho fechados na pandemia. Só espero que os dirigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não esperem muito para liberar este fabuloso investimento que tanto o Rio Grande do Sul precisa. (Nilmar Vicente de Carvalho, Rio Grande/RS)

Eleições e o TSE

Conforme as eleições foram se aproximando neste 2022, vimos uma presença enorme do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ordenamento do pleito e, mais ainda, sobre as campanhas eleitorais e o que podia e não podia, especialmente sobre as fake news. No entanto, penso que houve exageros de intervenção e até atingindo a liberdade de imprensa. Que os erros de agora das autoridades do pleito sirvam de lição para as próximas eleições. (Suely M. de Figueiredo, Porto Alegre)

Racismo

A imprensa bateu muito contra Bolsonaro que seria racista e homofóbico, pois seu partido e aliados foram os que mais elegeram negros! (José Valdai de Souza, médico, Porto Alegre)

Eleições

A imprensa do exterior registrou a lisura do pleito presidencial no Brasil, quando havia o temor de badernas, cercos a prédios públicos e até mortes. Os casos anteriores, quando se alardeou que um bolsonarista matou um petista, foram problemas individuais, rixas entre pessoas desequilibradas, com certeza, e com rixas anteriores entre os envolvidos, mas tiveram muito destaque. Teremos um segundo turno muito disputado. Quem vencer, que faça o melhor pelo Brasil. (Edson Luiz Rodrigues)

Serviços Públicos

Nos anos de 1990, primeiro mandato do PSDB na Presidência, o "sociólogo" vendeu e entregou o que pôde. Foi recepcionado e idolatrado nos redutos de dominação financeira e política externa. A pobreza e o desemprego tomaram conta da sociedade à sombra de ideias falsárias de desenvolvimento e modernização, mas, o tempo provou que os entreguistas de plantão não conseguiram convencer com suas teses. Países desenvolvidos como Alemanha, França, e agora os EUA, estatizaram o sistema de gás, mostrando que não há problema de manter o controle de empresas para assegurar a qualidade de serviços essenciais. Nossos "ideólogos" deveriam sentir vergonha de empobrecer o Brasil e produzir serviços desqualificados e extorsivos, penalizando os cidadãos! (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT-RS)