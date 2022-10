Jornal do Comércio, página 20, edição de 13/10/2022 Parque mais querido e antigo de Porto Alegre, a Redenção está na minha memória desde criança e de milhares de outros porto-alegrenses. Nela aprendi a andar de bicicleta, levado pelo meu saudoso pai, que relembrava a grande Exposição Farroupilha de 1935, que deixou o nome oficial, desde aquele ano, de Parque Farroupilha. Para mim e outros muitos é Redenção e sempre será. Pois, agora, a Redenção terá concessão à iniciativa privada, caso assim aprovado na consulta pública que a prefeitura realizará (). Se for para mais investimentos e segurança, tudo bem. Hoje em dia, depois de 18 horas e salvo no local do Auditório onde muitos shows estão sendo realizados, ninguém mais vai lá, por medo. (Mauro Lavra Bellini, Porto Alegre)

Redenção II

O debate da concessão de parques públicos é importante tema de interesse da comunidade, confirma as dúvidas sobre a conveniência ou não do cercamento e da concessão à iniciativa privada. Aquela obra, no Parque Farroupilha, implica altos custos na construção e na conservação, que recairão sobre todos os porto-alegrenses ou os usuários se entregarão à iniciativa privada. Ademais, não eliminará o furto de fios e lâmpadas. Na hipótese de concessão, a cobrança de ingressos para cobrir as despesas e obter algum lucro dificultará o acesso de crianças e de adultos pobres.Mas, o prefeito Sebastião Melo disse que a Redenção não será cercada. (Adelino Soares, advogado)

Praça Gal. Osório

Uma das chamadas pracinhas mais tradicionais de Porto Alegre, de 1927, com seu Jardim de Infância dando os primeiros ensinamentos a milhares de crianças desde então, não tem uma conservação muito boa. Além disso, malfeitores depredam o local. Isso tem que ser reprimido, pois esta pracinha teve momentos de muita importância no basquete de Porto Alegre, formando por cerca de quase 30 anos times muito bons, principalmente o Esporte Clube Cruzeiro, pois muitos dos seus jogadores e dirigentes moravam no Alto da Bronze ou adjacências. A Prefeitura que melhore os cuidados com esta pracinha tão importante já histórica na cidade da cidade. (Fernando B. Venturini Nogueira, 82 anos, antigo morador do Alto da Bronze)

Camisetas no futebol

Se eu fosse torcedor da dupla Grenal, entraria na Justiça para que tanto Grêmio como Internacional não usem essas camisetas que não têm nada a ver com a história e a tradição das camisetas de ambos os times. O Grêmio apareceu com uma azul celeste, nada a ver com a tradicional tricolor. Já o Inter com uma toda preta, sem nada a lembrar o vermelho e branco. Parem de inventar, dirigentes da dupla, mantenham as camisetas tradicionais! (Paulo Roberto Porto)