"Dez anos sem Tatata Pimentel: um legado de inteligência e bom humor", Reportagem Cultural, Caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 07/10/2022 Muito boa a reportagem sobre o inesquecível Tatata Pimentel, que alegrou as noites porto-alegrenses e teve muita presença nas mídias da Capital (). Alegre e comunicativo, ele sempre manteve boas relações com todos os que o conheceram. Foi muito bom lembrá-lo, nos 10 anos da sua morte. Que venham outros como ele para Porto Alegre ser mais alegre. (Gilberto A. S. Quadros, Porto Alegre)

Festa alemã no RS

Mal sumiu a fumaceira e o cheiro de churrasco do Acampamento Farroupilha, baixou a poeira e silenciaram as sanfonas que animaram os fandangos em centenas de CTGs em comemoração à epopeia dos farrapos, eis que, neste início da primavera, o céu do Rio Grande está impregnado do aroma de fornadas de cucas, do cheiro do chucrute e das formas repletas de batatas e joelhos de porco dourados. De norte ao sul, do leste ao oeste, de Igrejinha a Cerro Largo; de Santo Cristo a São Lourenço do Sul, passando por Agudo e Santa Cruz do Sul e em mais dezenas de municípios de origem germânica, as ruas, avenidas e parques, estão tomadas por hordas alegres e multicoloridas de "foliões" aloirados, acompanhando os "bierwagen", dançando ao som de animadas bandinhas e de muito chopp gelado. É um povo ordeiro, alegre e trabalhador, festejando com muito orgulho e alegria suas origens e tradições. A Oktoberfest é o nosso carnaval. Prost Rio Grande... Prost Brasil! (Lauro de Wallau)

Cruzeiro na SAF

O tradicional Esporte Clube Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, com quase 110 anos, aderiu à Sociedade Anônima Futebol, a SAF, como outros clubes pelo Brasil afora também já fizeram, com sucesso. O Cruzeiro, depois de mais de 35 anos na Montanha, onde tinha o maior e mais moderno estádio de Porto Alegre e um dos melhores do Brasil na época, foi para a avenida Protásio Alves, no Estrelão, e hoje está em Cachoeirinha, logo após a avenida Assis Brasil, com uma Arena para 17 mil espectadores. Tem uma grande área que já está sendo cercada de condomínios imobiliários. O presidente Gerson Finkler, diretores e colaboradores do Estrelado esperam a chegada de empreendedores, com a SAF. (Jorge Carlos A. da Rosa)

Tragédia

Foi noticiado que morreram 170 pessoas em uma confusão com correrias em jogo de futebol na Indonésia. Uma tragédia onde morreram pisoteadas cerca de 30 crianças. Isso tem que preocupar os nossos dirigentes do futebol, pois as brigas recorrentes nos campeonatos brasileiros estão se repetindo. Até agora, sem tragédias, mas isso pode acontecer a qualquer momento em uma partida. É melhor prevenir. (Adroaldo Pavageau)