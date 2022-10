Safra recorde 

PIB e editorial

A julgar pelo conteúdo do editorial dode sexta-feira, edição 07/10/2022, "", o jornal também deve ter sido cooptado pelo bolsonarismo. Basta alguém saber contar de 1 até 10, e somar 2+2 para ver o tamanho da insignificância do crescimento do PIB brasileiro, em 2022. O próprio JC noticiou que o PIB brasileiro de 2022 será inferior à média dos PIBs dos países da América Latina. Até a Argentina, que os bolsonaristas não param de dizer que está quebrada só porque ela tem um governo de esquerda, deverá ter um PIB em 2022 com crescimento de 4,2%, contra míseros 2,5% do PIB do Brasil. (Manoel Luiz Silva dos Santos)