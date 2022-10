Passe livre na eleição

Jornal do Comércio, página 17, edição de 06/10/2022 Ainda bem que o prefeito Sebastião Melo (MDB) resolveu propor o passe livre no transporte coletivo da Capital para o segundo turno das eleições (). Foram muitas reclamações quando do primeiro turno que estava sem passe livre, até que houve mudança e ele foi adotado, com as pessoas podendo se deslocar para votar gratuitamente. Afinal, eleições não são todos os anos, ainda que as empresas de Porto Alegre tenham reclamado dos prejuízos que tiveram durante a pandemia e o famigerado "fique em casa". (Cleomar Lucas Ventura)

Vida normal

Que bom estar levando a vida praticamente normal após a pandemia da Covid-19 saindo de cena, após matar quase 700 mil brasileiros. Foi um terror e temos essas centenas de milhares de pessoas enlutando famílias em todo o Brasil. Ficou a lição de que temos que manter as campanhas de vacinação principalmente das crianças e dos idosos, os mais vulneráveis para muitas doenças, mas as quais podem ser estancadas ou não serem mortais quando as pessoas são vacinadas. (Maria Túlia Vanderlan)

Apoios no 2º turno