Venda de automóveis

Jornal do Comércio, página 6, edição de 05/10/2022 As vendas de automóveis poderão ter recuperação neste final de ano, após uma queda geral de até 25% no setor (). É um setor muito importante da economia nacional, mas o preço dos automóveis está muito alto, e os juros dos financiamentos também. (Francisco Xavier)

Bares da noite

Com a normalidade da vida, a noite porto-alegrense está muito movimentada. Áreas tradicionais como a avenida Osvaldo Aranha, dentre outras, têm mostrado apresentações de músicas, bandas e até teatros. Isso é muito bom e tem que continuar mesmo quando a pandemia for algo bem distante, só ficando na memória de todos nós, pois Porto Alegre tem que ter vida noturna sim. (Rafaela Contursi Paranhos, Porto Alegre)

Gasolina e trânsito

Com a queda do preço da gasolina a impressão que se tem é que todo mundo que tem automóvel passou a usá-lo dia e noite. A movimentação em Porto Alegre está muito acima do normal como era até julho/agosto deste ano. (José Mauro Teixeira)

Turismo

O livro Turismo em Pelotas e Região, escrito por Samir Curi Hallal e Vicente Sacco Netto, é uma obra de fé e crença no turismo da Costa Doce. É uma bela contribuição com o intuito de debater os problemas do setor. Não há qualquer fator que impeça a cidade de Pelotas e os municípios da região de buscarem o rumo do turismo, a verdadeira indústria sem chaminés. (Hélio Freitag, jornalista, Pelotas)