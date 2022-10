Atacarejos em expansão 

Jornal do Comércio, 04/10/2022 O nome é engraçado, uma combinação de atacado e varejo, e que tem sido a nova modalidade de comércio. Bom é que, com eles, centenas de novas vagas de trabalho formal estão sendo abertas (). Depois de quase três anos sem novidades no setor varejista, eis que investimentos estão acontecendo, o que é bom para todos e, melhor, para os que vão preencher as vagas. (José de Alencar França, Porto Alegre)

Aviação

As passagens de avião estão muito caras. Talvez para recuperar o tempo perdido durante a pandemia que trouxe prejuízos ao setor. Temos agora preços com tarifas até 50% mais caras. Quem sai prejudicado em geral é o setor de turismo, pois muita gente deixará de viajar no verão. É uma pena, porém, a realidade que estamos vivendo. (Leandro P. Castelari, Porto Alegre)

Eleições

Os candidatos ao Piratini têm que fazer logo contatos com os partidos dos que não se elegeram no último domingo. Somando os votos dos que ficaram do terceiro lugar em diante, quem conseguir o apoio deles com certeza vencerá no segundo turno, seja Onyx Lorenzoni ou Eduardo Leite. (Rochele Mariana de Oliveira, Taquara/RS)

Pesquisas

Que as pesquisas falharam muito nestas eleições é uma opinião quase geral. Os institutos alegaram, como explicação, problemas pontuais na escolha de segmentos sociais, locais e algumas outras dificuldades. Talvez isso explique o problema ocorrido, com tantos erros numéricos, mas não justifica. Afinal, muito dinheiro foi pago, e o resultado não agradou. Tem que mudar os métodos de pesquisa, ou teremos o mesmo no segundo turno. (Jair S. Dutra)