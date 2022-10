Foi uma surpresa a votação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Com as previsões dando vitória para Lula da Silva (PT), tudo ficou para o 2º turno, no final deste mês (Jornal do Comércio, 03/10/2022). Esperamos que ocorra tudo tranquilamente, e que brasileiros votem em segurança, como aconteceu no 1º turno. Violência nada resolve. (Ricardo Pedro Ventura, Porto Alegre)