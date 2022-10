Cobertura de Eleições

Parabéns ao Jornal do Comércio pela cobertura das eleições 2022. Os resultados saíram um pouco tarde, apesar do bom trabalho da Justiça Eleitoral, mas o JC trouxe entrevistas, dados e números finais do pleito aqui no Rio Grande do Sul e no País, para presidente da República. Foram oito páginas e um muito bom Caderno Especial. Um trabalho bem-feito. (Cézar Augusto A. Antunes, Porto Alegre)

Eleições II

Contrariando muitas opiniões, as eleições foram tranquilas, o que é muito bom para a imagem do Brasil no exterior, que estava bem arranhada nos últimos tempos pelas brigas políticas internas aqui, incluindo aquelas com o Supremo Tribunal Federal. Porém, tudo transcorreu em calma. (Victor Carlos Malmann)

Eleições III

O Brasil presenciou uma eleição muito tranquila e organizada, sem dúvida. As ameaças de pressão sobre o Congresso, Assembleias Legislativas e brigas entre os partidários dos dois favoritos segundo as pesquisas, não se confirmaram. Democracia tem que ser exercida com argumentos, sem violência e obedecendo às regras legais. Foi isso o que se viu. Parabéns, Brasil! (Therezinha Elvanger)

Campanha eleitoral

Penso que além do fim das propagandas políticas gratuitas nas rádios e tevês também deveriam proibir passeatas e outras manifestações nas ruas nos dois dias que antecedem a eleição. As pessoas querem refletir sobre em quem vão votar e ficam passando carros de som, passeatas até de motos, além de grupos andando para lá e para cá com as suas bandeiras. Isso distrai, cansa e pode atrapalhar quem quer pensar nas eleições. (Círio Marques)