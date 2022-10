Especial bairros GeraçãoE

"Crescimento recente do bairro Petrópolis leva novos empreendimentos à região", caderno GeraçãoE, JC, edição de 29/09/2022 Interessante a série de reportagens do Jornal do Comércio sobre os bairros de Porto Alegre (). Morei no bairro Petrópolis durante anos e pegava o bonde Petrópolis/João Abbot para estudar no então Curso Ginásio do Colégio Rosário. Formei-me em 1958 e tenho alguns colegas com os quais me comunico, muito saudosamente, graças à internet. Pelo que sei, Porto Alegre, até o final do século 19, só ia até a Santa Casa. Depois, tudo estava muito longe. Mas é bom saber da história desses bairros, sendo que o Independência ainda tem lindas mansões daqueles anos e as quais espero não sejam demolidas para terem edifícios altos, quadrados e sem nenhuma inspiração arquitetônica. (Francisco A. B. Tolemar)

Obras

A nossa Porto Alegre está recebendo muitas obras e serviços de manutenção. Há dias que vejo trabalhadores mexendo nas fiações dos postes - uma quantidade enorme, aliás, que deveriam ser retiradas - que acredito sejam de telefones em muitas ruas. Também a prefeitura está com equipes refazendo esgotos pluviais e cloacais. Mas tem que nivelar as tampas que estão nas vias públicas e totalmente desniveladas, fazendo com que os carros deem saltos quando passam por elas. Um perigo. (Francisco Antônio Bittencourt)

Pedintes

Infelizmente, ainda temos muitos pedintes nos cruzamentos da cidade em busca de alimentos e dinheiro para sustentar filhos, segundo se lê. Não entendo isso, se o governo federal está dando R$ 600 para os que estão no Cadastro Único. É pequena quantia, mas pelo menos penso que aí pelo menos a alimentação está garantida para uma família de quatro pessoas. (Joelci Marcos do Nascimento, Porto Alegre)

Futebol

Acho interessante quando a imprensa diz que a dupla Grenal entrará em campo em um jogo visando vencer. Ora, que eu saiba no futebol de pontos corridos no campeonato sempre as equipes entram em campo visando uma vitória. É muita simplicidade dizer que a ideia é vencer para se aproximar dos líderes da competição no Campeonato Brasileiro. Uma obviedade repetida quase todos os dias. Vamos melhorar o vocabulário, minha gente! (João Carlos B. Porto)

Torcidas violentas

Continuam as badernas promovidas pelas chamadas "torcidas organizadas" as quais, para mim, não têm nada de organizadas. Muito pelo contrário, são violentas e muito desestruturadas. (Lucrécia T. de Miranda)