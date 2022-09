Vinhos gaúchos e turismo

"Rio Grande do Sul terá plataforma de luxo voltada ao enoturismo", Jornal do Comércio, página 11, edição de 27/09/2022 Já estava na hora de as empresas de turismo, vinícolas e prefeituras das cidades produtoras dos vinhos gaúchos divulgarem o nosso bom e tradicional vinho (). Temos que promover e valorizar o que é nosso, quando temos bons vinhos e que são apreciados aqui e em muitos outros estados do Brasil. É uma ótima iniciativa criar uma plataforma de luxo voltada ao enoturismo. Que venha logo 2023 para constatarmos o sucesso da iniciativa. (Ana Paula Pires)

Mega Sena

É um exagero a Mega Sena ficar acumulada em R$ 300 milhões e ser sorteada com todo esse valor neste sábado, dia 1º de outubro. Por que, quando quantia tão grande fica acumulada, a Caixa Econômica Federal não faz mais de um sorteio, dividindo o valor alto? Neste caso, poderiam ser 10 sorteios de R$ 30 milhões. Mais gente apostaria e mais gente poderia embolar uma quantia fantástica. (Nélio S. Ventura)

Drogas

Impressionante a quantidade de drogas apreendidas seguidamente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas que fazem o tráfico desafiam as autoridades e trazem drogas nos seus automóveis, mas também chegam muitas drogas em caminhões, debaixo da carga oficial. Que a PRF continue com seu trabalho, pois drogas são uma tragédia, principalmente para os jovens. (Paulo Gaspar da Silva, Porto Alegre)