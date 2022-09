Volta da Masson no Centro

Affonso Ritter, coluna Observador, JC, 28/09/2022 Para alguns parecerá saudosismo piegas. Mas vibrei muito ao ler a notícia de que a tradicional Casa Masson, com 150 anos em Porto Alegre, voltará a ter sede no Centro de Porto Alegre (). Acostumei-me a passar em frente da Casa Masson, na loja da esquina da Mal. Floriano com a Rua da Praia (dos Andradas). Ali havia um grande relógio e tanto eu passava a pé às vezes como, principalmente, usando o famoso e saudoso bonde Duque, o único totalmente circular da cidade e que, infelizmente, foi retirado quando poderia ter ficado como atração turística. Mas, bom é a volta da Masson ao Centro. Parabéns à direção da tradicional empresa, onde comprei meu primeiro relógio de pulso após receber o primeiro salário da minha vida adulta. (José Renato de Figueiredo, Porto Alegre)

Acesso ao aeroporto

"Novo sistema de acesso ao aeroporto da Capital altera operação de carros de aplicativos", JC, edição de 27/09/2022 Estávamos tão contentes com a administração da Fraport no aeroporto da Capital, mas agora tem confusão (). É inacreditável que uma empresa especializada e competente provoque confusão na implantação de um simples sistema de circulação de carros. Há meses que essa confusão persiste, é inacreditável! Por favor, mais preocupação com os usuários! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Trânsito

De fato, concordo com os leitores que têm alertado sobre a quantidade de automóveis circulando nas vias de Porto Alegre. Junto deles, os afoitos motoboys que, mesmo estando trabalhando para ganhar dinheiro, correm demais no meio dos veículos, com risco de acidentes. Parece que esse movimento grande é a prova final de que a vida voltou ao normal de antes - com as mudanças inevitáveis - da pandemia da terrível Covid-19. (Gentil Ferraz)

Abraços grátis

Em Porto Alegre, na Praça da Alfândega, alunos foram à praça distribuir abraços grátis para quem passava pelo local. E mais: além do abraço, distribuíram sorrisos e acolhimento em prol da vida, em alusão ao Setembro Amarelo. O objetivo foi levar conforto e acolhimento às pessoas que precisam de uma palavra amiga, então, divulgaram a linha telefônica gratuita do Centro de Valorização da Vida (CVV), o número 188. Nessas horas sempre procuro destacar uma frase da escritora Martha Medeiros. Ela indaga: "Onde, afinal, é o melhor lugar do mundo? Palpite: dentro de um abraço". Então, acolha um familiar, uma pessoa que queira abrir o seu coração e abrace quem você ama. Um abraço faz bem em todas as ocasiões. Ajude a salvar vidas, ouça o outro e evite o suicídio. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)