Tarifa do transporte público

Milhares ou milhões de brasileiros usam o transporte público coletivo para ir e voltar aos seus locais de trabalho diariamente, entre outros destinos e compromissos que todos nós temos diariamente. Mas ônibus têm tarifas altas. O governo federal disse que vai ajudar a subsidiar o transporte público nas cidades, mas as tarifas continuam altas, pois o repasse feito pela União é insuficiente ("Repasse federal para custear o transporte de Porto Alegre é insuficiente", Jornal do Comércio, página 20, edição de 26/09/2022). Está na hora de as autoridades de Brasília aumentarem o valor destinado para baratear as passagens de ônibus urbanos no Brasil. (Paulo Monteiro)