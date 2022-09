Fábrica de aviões em Guaíba 

Com tantos problemas prejudicando a indústria gaúcha, é uma alegria saber que o governo do Estado liberou a área da antiga Ford, que não se acertou com o Piratini há muitos anos, para a Aeromot fabricar aviões em Guaíba ( "Aeromot projeta expansão de planta em Guaíba", Jornal do Comércio, 23/09/2022 ). Temos que reativar a economia agora que está tudo liberado após a pandemia que prejudicou tanto o Brasil, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Vamos em frente fabricar aviões! (Walther Solimões)

Reportagem Cultural

Muito boa a reportagem sobre Dyonélio Machado e seu livro "O Louco do Cati", publicada no caderno Viver ( Jornal do Comércio, edição de 23/09/2022 ). Informativa, contextualizada, esclarecedora. Parabéns ao jornalista José Weis e aos responsáveis! (Pedro Luiz S. Osório)

Estacionamentos

Criar um estacionamento está sendo o negócio do momento em Porto Alegre, tal a quantidade deles. Com a imensidão de automóveis rodando pela cidade desde que os bloqueios por causa da Covid-19 diminuíram, é de impressionar. Hoje, aliás, imóvel sem vaga para automóvel perdeu um pouco do valor. (Nataniel Apolinário)

Desabrigados

Temos muitas pessoas morando em barracas improvisadas em praças e outros locais da cidade. Porto Alegre tem uma tradição de acolhimento e não se pode ver isso sem ficar muito triste, pois temos até famílias inteiras, com crianças, se abrigando desta maneira. Resultado da pandemia, mas temos que encontrar uma solução junto às autoridades da Capital e do governo estadual. (Gildo I. Malmann)

Auxílio Brasil

Ficar prometendo manter e até aumentar o Auxílio Brasil, como alguns candidatos estão fazendo, é uma temeridade. Até agora, nenhum dos que falam isso disse de onde virá o dinheiro. Só espero que não seja aumentando, ainda mais, a carga tributária que já temos hoje. Ninguém aguenta pagar mais impostos. (Fábio Vieira de Sá Mendonça)

Campanhas eleitorais

Até agora, nos debates que tenho visto, os candidatos a presidente só atacam uns aos outros. Soluções para os graves problemas do Brasil não aparecem. Ou, então, são frases de ideias mirabolantes, sem embasamento financeiro no orçamento da União. Desta maneira, há gente ainda desinteressada das eleições de outubro. (Victor Moraes Monteiro)