Construção civil em alta

Caderno especial Construção Civil, Jornal do Comércio, edição de 21/09/2022 Realmente, a construção civil está bombando a economia de Porto Alegre e de todo o Estado do Rio Grande do Sul (). A prova é que nas ofertas de empregos semanais do Sistema Nacional de Empregos (Sine) aqui em Porto Alegre tarefas ligadas à construção civil são a maioria, segundo divulgado no Jornal do Comércio. A questão é ter curso de pedreiro, carpinteiro, azulejista e, principalmente, encanador, que são as atividades mais procuradas. O melhor, apesar disso, é que são vagas de empregos formais de que tanto o Brasil precisa. (Noel R. Sanguinetti)

Pichações

Continua uma tristeza ver tantas pichações em prédios públicos e particulares em Porto Alegre. Nada escapa, desde os primeiros andares até o 9º ou andares mais altos, e como chegam até lá. Não entendo por que fazem isso esses marginais. Ganham o quê com essa ação nefasta? (Paulo Antônio Cerqueira de Morais)

Monumentos

As placas de metal, de bronze, dos monumentos das praças em Porto Alegre foram quase todas furtadas. É o caso da Praça São Sebastião, em frente à Igreja São Sebastião, na avenida Independência (igreja toda pichada no lado do túnel), e também na frente do tradicional Colégio Rosário. Em frente ao Instituto de Educação (quando ele vai voltar a funcionar, está desativado há anos?) as placas do monumento sobre a Revolução Farroupilha, ali colocadas há muitas décadas, desde 1935, suponho, desapareceram também. E assim é em toda a cidade. A prefeitura tem que colocar, agora, pedras com os dizeres sobre o motivo delas nos monumentos, não mais placas de bronze, que são vendidas e derretidas por malfeitores. É uma vergonha para a nossa cidade. (Fernando Bastos)

Iluminação

O bonito parque Moinhos de Vento (Parcão) tem uma pista separando a parte principal de um anexo verde, junto à Escola Uruguai. Mas, nas últimas semanas, as luminárias das calçadas da avenida que faz a separação das duas áreas verdes estão quebradas ou queimadas. Como iluminação traz segurança, peço que a prefeitura providencie a recuperação, com a recolocação de novas luminárias tipo Led. (Clayton Meirelles)

Santa Casa lotada

A Santa Casa de Misericórdia, uma instituição muito importante para a saúde de todos, está superlotada e não aceita mais ninguém na emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), para onde correm centenas de pessoas, muitas do interior do Estado. O governo tem que reativar, por exemplo, o hospital na rua Álvaro Alvim, que já foi até do Hospital de Clínicas. Sem a Santa Casa, Porto Alegre terá problemas sérios na saúde pública. (Isaura Maria de Mendonça, Porto Alegre)