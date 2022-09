Eleições presidenciais

Jornal do Comércio, os atentos jornalistas Na edição de 09/09/2022 do, os atentos jornalistas Fernando Albrecht (coluna Começo de Conversa) Edgar Lisboa (coluna Repórter Brasília) abordam aspectos das duas candidaturas que lideram as pesquisas à presidência da República, bem como alguns dos previsíveis desdobramentos na futura gestão, se alguma delas vier a vencer nas urnas, caso uma terceira via não venha ainda a superá-las, como já ocorreu antes. Os últimos acontecimentos e os recíprocos ataques relembram e exaltam os pontos negativos dos dois gladiadores da era moderna... (Adelino Soares, advogado)

Diversão

Depois que a pandemia de Covid-19 começou a dar uma folga, após quase três anos com tantas restrições, Porto Alegre está com uma sequência de espetáculos teatrais, musicais e apresentações diversas como eu jamais tinha visto na cidade. É melhor assim, pois a pandemia saturou e estressou a todos nós. Que os eventos continuem, para desanuviar as tristezas causadas pela Covid-19. (Ivanir Hentschel, Porto Alegre)

Câmeras

As câmeras de segurança na frente de moradias e, mais ainda, do comércio e alguns serviços têm ajudado muito a solucionar casos policiais e outros, fora da alçada das polícias. Isso está ajudando na segurança pública de Porto Alegre. Que continuem a colocar câmaras de vigilância e, conforme está previsto, também coloquem câmeras nos uniformes dos brigadianos. (Ricardo Prevent, Porto Alegre)

Fraude com cartão

Temos que cuidar muito dos nossos cartões de crédito. Eu fui vítima da clonagem, pois fiz compras em lojas de móveis da Azenha, com calma e percorrendo três delas. Quando ia pagar umas compras, dei o cartão de crédito para um funcionário, mas acabei voltando para a frente da loja para ver outros modelos de estande. Deve ter sido aí que clonaram o meu, pois o cartão de crédito ficou com o funcionário(a) enquanto olhava os outros modelos. Dias depois, começaram a aparecer contas feitas em sites da internet, na Amazon, com várias compras no meu cartão. Eu pensava que precisaria da senha para comprar, mas o atendente do meu banco onde fui bloquear o cartão me disse que para fazer compras na internet é só dar o número do cartão e os três dígitos de segurança que estão na parte de trás. Tive prejuízo de R$ 5,563 mil, agora com quase 82 anos e aposentado, o alvo direto dos vigaristas. Já coloquei no Procon e na Delegacia do Idoso, que vai investigar. Não deixem os cartões com ninguém, por menor tempo que seja, pois o vigarista só precisa copiar os números da frente e de trás do cartão. (Justino Alves, Porto Alegre)