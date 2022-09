Déficit estadual

Chegou a consequência do corte do ICMS nos combustíveis, a "bondade" feita pelo governo federal, mas às custas dos estados. O orçamento de 2023 que o governador Ranolfo Vieira Júnior entregou à Assembleia Legislativa prevê um déficit de R$ 3,7 bilhões, mais ou menos o corte do ICMS feito pelo Palácio do Planalto (Jornal do Comércio, página 5, edição de 15/09/2022). Logo, os investimentos do governo gaúcho terão cortes no ano que vem. Um problema a mais para todos nós. (Lourenço Mathias de Freitas)