Fábrica de aeronaves no Rio Grande do Sul

Ter mais indústrias é o que ajudará o Rio Grande do Sul a alavancar a sua economia. O agronegócio está muito bem, felizmente. Agora temos a grata notícia de que teremos uma fábrica de aeronaves em Guaíba (Jornal do Comércio, página 6, edição de 13/09/2022), na área em que deveria estar uma fábrica da Ford, e que não se acertou com o então governo do Estado e foi embora para o Nordeste. Isso é simplesmente maravilhoso. O mundo vem sendo dominado - no bom sentido - pelos países que dominam a tecnologia e, com ela, as grandes indústrias. Pois o Estado vai se somar a eles. (Gomes Peralta)