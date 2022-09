Vagas em tecnologia

"País tem déficit de mão de obra em tecnologia", Jornal do Comércio, página 7, edição de 12/09/2022 Que existe muito desemprego no Brasil, ninguém desconhece. Mas ao mesmo tempo, existem milhares de vagas sem pessoas para ocupá-las, na área da tecnologia. Internet e saber lidar com computadores no amplo sentido de palavra é onde existem milhares de vagas aguardando pessoas que tenham conhecimentos do setor (), mesmo que existam cursos oferecidos até de graça ou à distância. O mundo mudou e parece que muitos não entendem ainda como isso pode afetar - e afetará, sim - as suas vidas. Nas profissões, então, é certo que ou a pessoa entende pelo menos o básico sobre computadores ou não terá acesso a muitos empregos e profissões. (Oswaldo Cerqueira de Lima, Porto Alegre)

Empregos no Sine

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) está oferecendo 1.258 vagas de emprego só nesta semana, de 12 a 16 de setembro. Porém, a maioria é para a construção civil, a qual está construindo muitos prédios de apartamentos na Capital. Quem tiver alguma habilidade no setor, que corra até o Sine porque há muitas vagas. (José de Martins, Porto Alegre)

Estádio Olímpico

Faz muito bem o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), em dar prazo para o Grêmio e a empreiteira OAS resolverem as obras no Estádio Olímpico, abandonado há anos, e também no entorno da Arena, onde benfeitorias para as ruas próximas e grupos de moradias têm que receber melhoramentos, de acordo com o acertado com a prefeitura, mas até hoje não cumprido, sem ação forte do município. (Rivaldo Gaspar)