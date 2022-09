Inflação em queda

"IPCA cai em agosto e inflação em 12 meses fica abaixo de 10%, segundo IBGE" Jornal do Comércio, 09/09/2022 Ainda bem que a inflação está em queda no Brasil (). O preço dos alimentos em geral está muito alto, por conta ainda da pandemia e do alto custo dos combustíveis, mas que agora estão baixando também. O melhor é que a nossa inflação está caindo em relação ao que acontece em outros países. Só espero que ela caia bastante. (Nélio M. Teixeira)

Safra de inverno

Jornal do Comércio, 09/09/2022 Todos sabem que a agropecuária gaúcha é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. Agora temos uma boa notícia, novamente, pois a safra de inverno do Rio Grande do Sul tem previsão de safra de 5 milhões de toneladas (). Só assim o Estado poderá alavancar mais e mais. (Luiz Carlos E. Fagundes, Cachoeirinha/RS)

Arroio Dilúvio

Impressionante a quantidade de lodo, vegetais e até pneus que têm sido retirados do Arroio Dilúvio. Pelo jeito, há muitos anos não era feita uma limpeza no Dilúvio, com problemas de cheias em alguns pontos de outros riachos da cidade que o abastecem. Tem que limpar mais seguido. (José Barbosa, Porto Alegre)

Trânsito

Muitos leitores reclamando aqui nesta coluna Palavra do Leitor do trânsito, onde muitos não estão mais respeitando a sinalização, passando com o sinal vermelho nas sinaleiras. Os azuizinhos da EPTC têm que cuidar mais do trânsito e não ficar só multando carros parados em locais proibidos. (Noeli Machado, Porto Alegre)