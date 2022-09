Uma grande perda para o Rio Grande do Sul, a morte de Paulo Vellinho ( Jornal do Comércio, edição de 09/09/2022 ) deixa uma lacuna na vida empresarial e social da Capital e de todo o Estado. Tive contatos com ele ainda na Travessa Leonardo Truda, na antiga sede da Fiergs. Era solícito e atendia a todos com muita educação. Espero que seus bons exemplos continuem para que as novas gerações, no geral e não apenas na indústria, tenham motivos para persistir no bom caminho empresarial e social como fez Paulo Vellinho. (Renato M. S. Andrade)

Prédios históricos

Porto Alegre ainda tem muitos prédios antigos, os quais poderíamos chamar de históricos, em diversos bairros, mas a predominância é na avenida Independência. Eles devem ser mantidos pelas empresas que estão levantando novos edifícios na cidade. É o caso da linda mansão na esquina da Cabral com a rua Dona Leonor, no bairro Rio Branco, que será preservada, mesmo com edifícios sendo construídos atrás. Cumprimento a construtora pela preservação, que ajuda na memória. (Paulo R. Centeno)

Trânsito

Parece que a pandemia deixou muita gente estressada, principalmente no trânsito. Se antes eram só os motoboys categoria na qual muitos não respeitam as sinaleiras no vermelho em Porto Alegre, agora temos motoristas de carros bonitos e caros fazendo o mesmo. Um perigo, é o estresse pós-pandemia, com as sequelas deixadas pelo coronavírus. (Pedro Henrique da Cunha)

Desfile estudantil

Se você quer desestimular uma criança, emita uma posição rasa. Li, pelas redes sociais, manifestação de pessoas dizendo que tal escola melhor se apresentou na praça central, em São Gabriel, mas não podemos desestimular crianças que tiveram o sonho de desfilar na praça, quem sabe pela primeira vez. Foi linda a empolgação de crianças, jovens, familiares e amigos. Alunos das escolas de campo merecem toda a consideração. Eles (alunos e equipe escolar) madrugaram, se arrumaram com o que de melhor tinham para passar na avenida. Então, não é justo fazer crítica a esse pessoal que luta para estudar com sacrifício no Interior. No Dia da Independência do Brasil, todos estavam felizes, vibrando e celebrando a vida na avenida. Vamos parar com esse ranço, esse senso crítico de sempre. Uma criança sem estímulo não chega a lugar nenhum. Sejamos mais compreensivos e solidários. (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)

Campanha eleitoral

Pelo jeito os partidos políticos estão com boas verbas para divulgar os seus candidatos nas próximas eleições de outubro, tantos são os grupos nas ruas da cidade. (Thiago Portal)