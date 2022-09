Jornal do Comércio, página 20, edição de 06/09/2022 Para os porto-alegrenses, o Mercado Público sempre foi uma referência de bons restaurantes, armazéns famosos e muitas compras em geral. Saber que os restaurantes do segundo andar () voltaram com muita freguesia é uma boa notícia. Os nove anos em que o local ficou fechado por causa de um incêndio não apagaram a importância do local. Ele continuará sendo o preferido dos gaúchos do Centro. (Naldo de Castro Medeiros)

Praça da Encol

A Praça da Encol, como é chamada pelos seus frequentadores em Porto Alegre, embora o nome oficial seja Praça Carlos Simão Arnt, foi adotada por empreiteira da construção civil e é bem cuidada. Mas, nos finais de semana e feriados, precisa de mais uns 10 bancos para quatro pessoas, pois a frequência é grande, principalmente de casais novos com filhos de colo. Muitos que moram ali perto levam cadeiras de praia e se sentam nos gramados. Mas seria melhor que tivesse mais bancos à disposição, no recanto infantil e nos caminhos pavimentados, e também no entorno das canchas de esporte, sempre muito utilizadas daquela muito simpática praça. (Noelly Barcellos de Mendonça Falcão)

Pedintes

Aumentou o número de pedintes em cruzamentos com sinaleiras aqui na Capital. A maioria pede dinheiro para comprar alimentos para filhos pequenos, inclusive bebês. Isso é uma tragédia humanitária e teria que ser feita uma assistência social permanente para esse pessoal não passar fome. (Itamar Fontes, Porto Alegre)

Pavimentação

Jornal do Comércio, página 20, edição de 08/09/2022 A prefeitura de Porto Alegre está realizando importante trabalho de (re) pavimentação em muitas vias de Porto Alegre. Também tem feito a extensão de algumas ruas e avenidas importantes, caso da Anita Garibaldi (). Isso deve ser algo permanente, pois as chuvas deixaram muitas ruas e avenidas com buracos esparsos, às vezes visíveis somente quando o veículo passa por eles, mas que causam problemas. (Armando B. A. Lourival)

Independência

Ao contrário dos que previam badernas nos festejos pelos 200 anos da Independência, tudo transcorreu normalmente. Mas, alguns logo descobriram cartazes em inglês, mas bem longo dos desfiles no Brasil, que foi um sucesso, pedindo o impedimento dos ministros e do próprio STF. Que tendência a não ver nada de bom no Brasil! (Arnaldo A. Tavares Camboim, Porto Alegre)