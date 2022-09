"Uma vida entre filmes", Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 02/09/2022 Bem-vinda a homenagem ao Hélio Nascimento, o mais antigo crítico de cinema em atividade no Rio Grande do Sul (). Ir ao cinema para ver um filme recomendado pelo Hélio era uma das minhas primeiras distrações e orientação, antes desta pandemia maluca que atrasou a tudo e todos aqui no Estado, começando por Porto Alegre. Felicidades ao Hélio, deste seu fã desde muitas décadas. (Valdir A. Ramos)

Volta das atividades

Bares e restaurantes lotados indicam que a normalidade voltou a Porto Alegre. As pessoas estavam ávidas por se comunicarem, saírem, ir a festas e aos cinemas e teatros e isso agora está sendo possível, basta de pandemias e represamento. E também chega de máscaras. (Paulo de Tarso Menendez)

Sinaleiras

Porto Alegre continua com algumas sinaleiras com problemas. A EPTC tem que revisar os sistemas para evitar acidentes com o pisca-pisca de algumas e até outras que não funcionam. (Luiz Fernando Moras)

Repórter Brasília

coluna de Edgar Lisboa, Jornal do Comércio, 05/09/2022 Votos de negros e mulheres para a Câmara do Deputados, computados em dobro (), não passa de racismo ao contrário (contra brancos e amarelos) e, ao mesmo tempo, esquerdismo da pior espécie. Partidos de esquerda camuflados como MDB e PSDB, juntamente com os de esquerda pura, como PT, PSOL e outros, criaram estas injustiças com funestas consequências num futuro não muito distante. Isto vem travestido como algo bom, mas de bom não tem nada; muito pelo contrário. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul)

Artigo

Jornal do Comércio, edição de 02/09/2022 Acerca do artigo de Ana Amélia Lemos (), a articulista se equivoca ao afirmar que o STF, ao revisar a validade da prisão após julgamento em segunda instância, teria tirado das prisões quase 5 mil presos. A verdade é que, ao tempo do julgamento, o CNJ teria afirmado que a decisão poderia beneficiar 5 mil pessoas que estavam presas naquela condição, mas que sua soltura não ocorreria de forma automática, o que, efetivamente, não aconteceu. (Ricardo L. Granich, advogado criminalista, Três Passos/RS)

Música

O evento Rock in Rio atraiu milhares de pessoas, mas também teve algumas desordens. É um festival que mereceu apoio, pois divulga o Rio de Janeiro para o mundo todo. Que continue assim. (Martha M. Teixeira)