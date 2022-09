"Expointer termina com mais de R$ 7 bilhões em negócios", Jornal do Comércio, edição de 05/09/2022 A volta da Expointer foi um sucesso, batendo recordes (). Isso é muito bom e é a prova da volta total da normalidade no Rio Grande do Sul. O tempo bom em dois finais de semana, inclusive este último, ajudou com muito sol e menos frio. A Expointer é uma grande atração para todos, não apenas para os agropecuaristas e o pessoal ligado ao setor. (Marcos A. Betis)

Expointer II

Confirmando as previsões, a 45ª Expointer bateu todos os recordes. Foram R$ 7,1 bilhões em negócios. A feira do agronegócio e da agropecuária é uma fonte de otimismo para a retomada total da vida após a pandemia que nos assustou, matou e prejudicou tanta gente aqui no Rio Grande do Sul. (Sinara Lemos Corrente)

Safra recorde

Jornal do Comércio, página 9, edição de 31/08/2022 ). Enquanto a agropecuária continuar com safras e produção recordes, a economia do Estado irá bem, segundo sempre tem ocorrido. Ainda bem, em meio a tantas notícias ruins. (Gilmar Antonio Teixeira) A próxima safra de verão no Rio Grande do Sul deverá ser recorde (). Enquanto a agropecuária continuar com safras e produção recordes, a economia do Estado irá bem, segundo sempre tem ocorrido. Ainda bem, em meio a tantas notícias ruins. (Gilmar Antonio Teixeira)

Moradores de rua

Temos muitos moradores de rua em Porto Alegre. A maioria busca ficar embaixo de marquises de lojas e edifícios. Uma situação que choca a todos os que têm onde morar, dormir e, principalmente, se alimentar. Tem que se fazer algo para tirar essas pessoas das ruas. (Victor A. Garcia)