Liquidações de verão impulsionam vendas no Rio Grande do Sul

Com a inclusão da Black Friday ao calendário de promoções no comércio, as liquidações de janeiro e fevereiro perderam o gás nos últimos anos. Mesmo assim, ainda é um excelente momento para os lojistas e, consequentemente, para os consumidores. Os empresários têm a possibilidade de abrir espaço nas pateleiras para a próxima estação, e o público encontra os produtos desejados com até 80% de desconto.

Na análise da economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, os dois primeiros meses do ano costumam ser mais fracos nas vendas. “A não ser que você tenha um negócio em cidade turística, no geral, no início do ano, as pessoas seguram os gastos. A população acaba preocupada com outras despesas, como o IPVA e o IPTU, e consome menos nas lojas”, explica. De acordo com ela, o varejo precisa administrar a sazonalidade de seus produtos, seja no vestuário (que tem coleções próprias para cada estação), seja para os eletrodomésticos e eletrônicos (cuja teconologia avança com muita velocidade).

Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), a queima de estoques permite ao comerciante ajustar os níveis de produtos à disposição, além de reforçar o caixa do estabelecimento.

O presidente da entidade, Vitor Augusto Koch, alerta que “com a elevada taxa de juros do Brasil existe menos dinheiro circulante no mercado”. Os consumidores, por sua vez, também estão mais criteriosos na hora de escolher e comprar o que precisam. “Desta forma, o lojista que ofertar descontos percebíveis e personalizar o atendimento, promovendo uma experiência de compra única aos seus clientes, tem maiores chances de incrementar suas vendas”, sugere o dirigente.

Dicas para os lojistas

– Na hora de anunciar seus descontos, não faça isso apenas com um cartaz. Entre em contato com seus clientes, seja por telefone, e-mail ou rede social. Mesmo se o cliente não estiver planejando gastar, pode ser que ele passe na loja para uma visita e leve uma peça. Além disso, as notícias correm e o cliente pode ser a ponte entre sua loja e novos consumidores.

– Deixe os produtos facilmente alcançáveis, para que o cliente possa tocar e ver bem de perto, pois quanto mais um produto pode ser tocado, maiores são as chances de venda.

– Atenda com exclusividade sempre. Faça o atendimento completo. Converse com o cliente, identificando suas necessidades.

– Mudanças de layout constantes na loja podem fazer toda a diferença e chamar mais atenção, mesmo que os produtos sejam os mesmos. Por isso, sempre que possível, mude sua vitrine e a disposição de seus produtos.

Fonte: FCDL-RS

Dicas para os consumidores

– Antes de sair para as compras, tenha consciência das suas reais necessidades.

– Pesquise: preste atenção para a alta dispersão de preços geradas pela inflação.

– Não basta o produto ser barato, ele tem que caber no seu orçamento.

– Observe bem a qualidade do produto, não adianta pagar pouco por algo que não vai durar muito.

Fonte: Fecomércio-RS