Quão diferentes são a esquerda de Lula e a direita de Trump?

Bernardo Guimarães

O Ibama autorizou, no início desta semana, a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. O repórter da Folha Nicola Pamplona, que acompanhou o caso de perto, afirmou no podcast Café da Manhã que o processo político foi determinante para essa autorização e que Lula, muito favorável à exploração, "entrou de cabeça nesse processo".

É razoável supor que, se o presidente fosse Bolsonaro, o processo teria sido parecido.

Na taxonomia da política, Lula e o PT são tipicamente vistos como o oposto da direita de Bolsonaro e Trump. Faz sentido essa classificação? No campo da economia, estão em oposição as ideias da esquerda de Lula e da direita de Trump?

Começo pelo óbvio. A defesa de Trump da indústria nacional americana se parece muito com as políticas de Dilma Rousseff. As tarifas de Trump de 2025 são o exemplo mais claro do protecionismo de seu governo, mas não é de modo algum um exemplo isolado. Por exemplo, a ordem executiva de Trump de 2019 que fortaleceu o "Buy American Act" tem muitos paralelos com a "Lei do Conteúdo Nacional" que entrou efetivamente em vigor em 2011.

Uma alternativa a isso seria uma agenda para estimular a competição, a produtividade e a integração com mercados internacionais. Isso inclui medidas usualmente associadas à direita (livre comércio, reformas microeconômicas) e medidas mais associadas à esquerda (ações contra formação de monopólios, ampliação da cooperação nos fóruns mundiais). Isso poderia ser chamado de "centro" em oposição a essa direita e a essa esquerda que se parecem.

O equilíbrio fiscal não é uma prioridade de Lula -nem da oposição no Congresso. O colunista Marcos Mendes traz toda semana uma ilustração desse ponto. O governo Trump também não está preocupado com o equilíbrio fiscal. Projeções do Congressional Budget Office indicam que o déficit federal pode chegar a 6% do PIB americano.

Há diferenças: Trump é obcecado pela ideia de cortar impostos das empresas, enquanto o governo de esquerda aqui defende regimes tributários especiais, mas também toma medidas que visam reduzir a desigualdade de renda.

Como cortar impostos sem cortar tanto os gastos? A resposta de Trump é que os impostos menores estimularão o crescimento e aí tudo se resolverá. A esquerda daqui gosta desse argumento.

A alternativa a isso requereria desagradar alguém. Para um gasto aumentar, um imposto teria que subir. A redução de um tributo teria que ser compensada pelo aumento de outro ou por uma redução no dispêndio.

Há vários outros exemplos de semelhanças. A esquerda de Lula não gosta da ideia de um Banco Central independente. Trump gosta menos ainda -ou, pelo menos, faz mais esforço para interferir no Banco Central.

Há, também, vários outros exemplos que vão na direção contrária do que eu estou dizendo. O papel do BNDES foi se reduzindo no governo Bolsonaro e voltou a aumentar no governo Lula. Ações contra o desmatamento aumentaram no primeiro governo Lula, quando a ministra Marina Silva tinha algum poder.

Mesmo assim, não dá para resumir as plataformas políticas em um ponto que vai da esquerda para a direita. A realidade não cabe nessa régua.

Doutor em economia por Yale, foi professor da London School of Economics (2004-2010) e é professor titular da FGV EESP